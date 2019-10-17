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12:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Эрдоган выкинул письмо президента США. Трамп писал ему: «Не будь дураком!»

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, было выброшено получателем в урну, сообщают источники Турецкой службы Би-би-си.

Источник: GETTY IMAGES

Текст конфиденциального послания, отправленного главой Белого дома 9 октября, был обнародован только спустя неделю. Его подлинность американскому телеканалу Эн-би-си подтвердили в Белом доме.

Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа: «Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики — но я могу [ее разрушить]», — гласит первый абзац.

В заключение Трамп пишет Эрдогану:

Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже.

В правительственных кругах Анкары сочли, что письмо «лишено дипломатической вежливости». Источники в Анкаре подтвердили Турецкой службе Би-би-си, что Эрдоган получил письмо, прочел его и «выбросил в урну».

Ответом на письмо стал приказ Эрдогана о начале в Сирии операции турецкой армии под названием «Источник мира».
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Первой о президентском письме сообщила в своем «Твиттере» журналистка телекомпании Fox Триш Риган. В Белом доме прессе подтвердили подлинность письма.

В своем письме Трамп также сообщает Эрдогану, что получил письмо от курдского генерала Мазлума, который просил Вашингтон помочь в переговорах с Турцией. Судя по тексту, конфиденциальное письмо Мазлума президент США также переслал Эрдогану.

«Не наша граница, не наши союзники»

На прошлой неделе войска Турции вошли в контролируемые сирийским курдским ополчением районы с сирийской стороны границы — практически сразу же после того, как Дональд Трамп неожиданно объявил о выводе американских сил из Сирии.

Для защиты от турецкой армии курды — бывшие союзники США — обратились за помощью к Дамаску и Москве, что обозреватели назвали крупной политической победой Башара Асада и Владимира Путина.

Неожиданный шаг Трампа подвергся резкой критике в конгрессе, а также со стороны союзников США и американских генералов в отставке.

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16 октября Палата представителей приняла резолюцию с осуждением решения Трампа, за которую проголосовали не только демократы, но и десятки республиканцев. После этого лидеры конгресса из числа демократов встретились с президентом, но беседа обернулась скандалом: законодатели ушли с нее раньше времени.

Выйдя из Белого дома, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства в нижней палате Стени Хойер и лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявили, что у Трампа был «нервный срыв», что он кричал на 79-летнюю Пелоси и оскорблял ее, называя «третьесортным политиком».

В свою очередь Трамп в «Твиттере» написал, что, напротив, срыв был у «нервной Нэнси».

Перед этим в четверг в ответ на ширящуюся волну критики президент США заявил, что не имеет ничего против того, что российские войска занимают позиции в Сирии, на которых еще несколько недель назад находились американцы.

«Это не наша граница, — сказал Трамп о турецко-сирийской границе. — Нам пора отправиться домой».

Сирия, может быть, получает помощь от России, и это нормально. Там все равно только песок — очень много песка.
Дональд Трамп
президент США

Трамп также сказал, что курды не ангелы, хотя именно они были основными союзниками возглавляемой США международной коалиции, которая сражалась против боевиков ИГ.

Позднее он добавил, что Рабочая партия Курдистана (военизированная политическая группировка, воевавшая за независимый Курдистан и объявленная террористической организацией во многих странах, включая страны ЕС) — террористы «похуже ИГ» («Исламское государство» — организация, запрещенная в РФ и ряде других государств).

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