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13:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите

Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите. Представители ЕС подтвердили наличие соглашения.

Источник: Reuters

Борис Джонсон написал в «Твиттере»: «У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль».

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17—18 октября, а затем его должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября.

Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.

В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об «ирландском бэкстопе» — и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) заявила, что разногласия по вопросу о границе сохраняются, и что партия все еще не готова поддержать новое соглашение.

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