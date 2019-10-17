13:12 (мск), источник: BBC News Русская служба
Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите
Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите. Представители ЕС подтвердили наличие соглашения.
Борис Джонсон написал в «Твиттере»: «У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль».
Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС
В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй,
Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) заявила, что разногласия по вопросу о границе сохраняются, и что партия все еще не готова поддержать новое соглашение.