14:41 (мск), источник: Ведомости
Кремль прокомментировал задержание дипломатов США в Северодвинске
Правила въезда на режимные территории касаются всех, отметил Песков.
Существуют определенные процедуры, в том числе система уведомлений при посещении определенных территорий и предприятий, пояснил Песков. Эти правила касаются всех, за их соблюдением следят соответствующие службы, добавил он.
В среду, 16 октября, стало известно о задержании троих американских дипломатов, которых сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, которой является город в Архангельской области. После проверки документов дипломатов отпустили. Посольство США в Москве заявило, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Министерство обороны России о своих планах.
Министерство иностранных дел России подтвердило, что американцы были в командировке. Однако, по данным ведомства, дипломаты уведомили Минобороны только о поездке в Архангельск: почему они оказались в итоге в поезде Ненокса — Северодвинск, МИД не знает. «Видимо, заблудились, — предположил в беседе с “Коммерсантом” представитель министерства. — Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации».
Неподалеку от Северодвинска, в селе Ненокса, расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв во время испытаний реактивного двигателя. В результате случившегося погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет.
Позже Норвегия сообщила, что обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне. Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью. Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности
Дарья Коржова