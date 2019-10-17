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14:41 (мск), источник: Ведомости

Кремль прокомментировал задержание дипломатов США в Северодвинске

Правила въезда на режимные территории касаются всех, отметил Песков.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инцидент с американскими дипломатами в Северодвинске (Архангельская область) не является вопросом Кремля, но обратил внимание на наличие в России режимных территорий, въезд на которые требует соблюдения особых правил. «Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США», — сказал Песков журналистам.

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Существуют определенные процедуры, в том числе система уведомлений при посещении определенных территорий и предприятий, пояснил Песков. Эти правила касаются всех, за их соблюдением следят соответствующие службы, добавил он.

В среду, 16 октября, стало известно о задержании троих американских дипломатов, которых сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, которой является город в Архангельской области. После проверки документов дипломатов отпустили. Посольство США в Москве заявило, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Министерство обороны России о своих планах.

Министерство иностранных дел России подтвердило, что американцы были в командировке. Однако, по данным ведомства, дипломаты уведомили Минобороны только о поездке в Архангельск: почему они оказались в итоге в поезде Ненокса — Северодвинск, МИД не знает. «Видимо, заблудились, — предположил в беседе с “Коммерсантом” представитель министерства. — Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации».

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Грибы полного распада

Неподалеку от Северодвинска, в селе Ненокса, расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв во время испытаний реактивного двигателя. В результате случившегося погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет.

Позже Норвегия сообщила, что обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне. Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью. Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения был связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Дарья Коржова

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