15:33 (мск), источник: Интерфакс
В России запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях «Гром-2019»
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — В России в рамках стратегических
В Минобороны отметили, что все задачи были выполнены, и ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной.
Из акватории Баренцева и Охотского морей подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области.
В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты «Калибр» из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.
С космодрома «Плесецк» произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса «Ярс». Поражена цель на полигоне «Кура» на Камчатке, заявили в военном ведомстве.
Тем временем расчеты ОТРК «Искандер» выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.
Стратегические
15 октября в России началось трехдневное стратегическое
В Минобороны РФ заявляли, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе, межконтинентальных баллистических — «Ярса» и «Синевы».
К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических
В учении задействованы аэродромы дальней,
На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ
Ильин сказал, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. «Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура», — сказал Ильин.
«Ярс» — стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения."Синева" — межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования с разделяющейся головной частью. Её носителями являются атомные подлодки стратегического назначения.