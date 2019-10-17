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17:02 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Невинномысска объяснил афористичную манеру общения с подписчиками

ПЯТИГОРСК, 17 окт — РИА Новости. Мэр Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков объяснил свою афористичную манеру общения с подписчиками старанием избегать нецензурных выражений.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Миненков, отвечая на комментарий под постом в Instagram, написал, что ошибки — это нелюбовь к Родине и некоторые промахи при зачатии, а все остальное — это работа.

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«Надо четко понимать что такое крепкое словцо. В моем понимании, это мат, ни разу не было его в моем Instagram. Есть обычные слова к обычным выражениям, которые поступают на мою личную страничку. К примеру, пытаются, настаивают, чтобы признал свои ошибки. Кто не работает, тот не ошибается. И, конечно, в нашем русском языке есть выражения и обороты речи… иногда хочется послать кого-нибудь в эротическое путешествие, это же можно сделать аккуратно», — сказал Миненков, комментарий которого предоставила РИА Новости его пресс-служба.

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