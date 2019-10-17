Российским чиновникам разрешили работать из дома. Так хотят сэкономить на проезде

По предварительным подсчётам, разрешение на удалённую работу получат около 400 госслужащих областной администрации и Мособлдумы.
Закон не будет распространяться на сотрудников, которые работают с населением, или на тех, кто обязан участвовать в общих совещаниях.
Инициатива приведёт к экономии бюджетных средств. Подмосковье сможет не доплачивать работающим из дома чиновникам за проезд на работу, пояснил глава парламентского комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.
«Сегодня во многих коммерческих компаниях присутствие ряда специалистов в офисе становится необязательным — логично было бы распространить эту практику и на госучреждения», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Кроме того, подобная практика с успехом работает в Японии, где каждый десятый чиновник работает удалённо, отметил он. Брынцалов добавил, что в первую очередь инициатива должна коснуться IT-специалистов и сотрудников финансового отдела.
Оптимизация процессов предприятия и сокращение их издержек являются целями национальной программы «Производительность труда и поддержка занятости». На поддержку занятости выделено 52,1 млрд рублей.