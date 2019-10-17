Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
15Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными

Бойцы курдского ополчения заблокировали конвой сирийской армии, в составе которого также была российская военная полиция. Об этом сообщает агентство ANNA-News со ссылкой на своего корреспондента, работающего на месте событий.

Источник: AP 2019

Курды остановили колонну на въезде в город Табка в провинции Ракка. Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.

Как пишет агентство, курды объяснили свои действия тем, что заключенные ими соглашения с официальным Дамаском якобы не предусматривают ввода сирийских войск в курдские города — армия, как считают курды, должна лишь встать на пути турецких военных, вторгшихся на север Сирии.

Новость
Турецкое наступление в Сирии: Дональд Трамп не возражает против помощи России курдам

16 октября и из Табки, и административного центра региона, города Ракка, ушли войска коалиции под руководством США. В тот же день в Ракку вошли сирийские военные. Также 14 октября ливанское телевидение сообщало о том, что правительственные силы взяли под свой контроль Табку, однако официальных заявлений по этому поводу не поступало.

На севере Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции. Ее целью Анкара заявила борьбу с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая, и «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), а также создание зоны безопасности вдоль всей сирийско-турецкой границы. После начала операции курды договорились с Дамаском об оказании военной помощи, на фоне чего США объявили об окончании поддержки курдских формирований и выводе своих сил из региона. В урегулировании конфликта участвует и российские военные, которые в основном сопровождают сирийцев на пути в курдские города.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
 Голая Волочкова залезла в бочку и порассуждала о деньгах. Видео
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
Тянут на дно: россияне погрязли в долгах по кредитам
На сколько бюджет Москвы больше, чем у других городов РФ (фото)
Российским чиновникам разрешили работать из дома
В Калуге улицу Никитина хотят переименовать в улицу Никитина
На пляже в Австралии обнаружили странное существо
Появились новые данные об исчезновении Амелии Эрхарт
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
мать и мачеха 374
Мама в 52 года 282
слушаем голоса в голове - вспоминаем лето - угадываем авторов! 261
Влюбиться в учителя 184
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь