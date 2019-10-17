Турция и США договорились о приостановке военной операции в Сирии

21:07 (мск), источник: Ведомости
Военная операция «Источник мира» на севере Сирии будет приостановлена на 120 часов, сообщил в эфире ABC
Он пояснил, что США будут способствовать отводу Отрядов народной самообороны (YPG), которым будет дано время, чтобы выйти в безопасную зону. Демаркационная линия для отвода войск будет проходить примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. При этом
Затем Турция завершит военную операцию в Сирии. Пенс отметил, что доволен итогами переговоров и добавил, что США не планируют вводить против Турции новые санкции
Трамп в Twitter назвал новости из Турции отличными и поблагодарил Эрдогана за принятое решение. «Миллионы жизней будут спасены», — написал он.
Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии
Екатерина Еременко