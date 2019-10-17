Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
28Умер Алексей Леонов
21:07 (мск), источник: Ведомости

Турция и США договорились о приостановке военной операции в Сирии

Вице-президент США Майкл Пенс пообещал не вводить против Турции новые санкции.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Военная операция «Источник мира» на севере Сирии будет приостановлена на 120 часов, сообщил в эфире ABC вице-президент США Майкл Пенс. Заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в Анкаре и продлились около четырех часов.

Он пояснил, что США будут способствовать отводу Отрядов народной самообороны (YPG), которым будет дано время, чтобы выйти в безопасную зону. Демаркационная линия для отвода войск будет проходить примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. При этом вице-президент США подчеркнул, что получил гарантии организованного отхода курдских формирований. США и Турция также договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики «Исламского государства» (террористической группировки, запрещенной в России).

Новость
Эрдоган выкинул письмо президента США. Трамп писал ему: «Не будь дураком!»

Затем Турция завершит военную операцию в Сирии. Пенс отметил, что доволен итогами переговоров и добавил, что США не планируют вводить против Турции новые санкции из-за операции в Сирии. Более того, он допустил, что президент Дональд Трамп пойдет на отмену экономических санкций, которые были ранее введены в связи с операцией турецких военных.

Трамп в Twitter назвал новости из Турции отличными и поблагодарил Эрдогана за принятое решение. «Миллионы жизней будут спасены», — написал он.

Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД Бельгии Дидье Рейндер призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Еременко

Читайте также
Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
 Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
ВОЗ: в России эпидемия туберкулеза. Правда, раньше было еще хуже
Скандал из-за юбки: зачем Собчак вывела из себя Поклонскую
Тянут на дно: россияне погрязли в долгах по кредитам
В Калуге улицу Никитина хотят переименовать в улицу Никитина
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями (фото) Новорожденный стал для пары первым общим ребенком
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь