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22:27 (мск), источник: РИА Новости

Сирийские курды позитивно оценили договор США и Турции по прекращению огня

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Представитель автономной администрации сирийских курдов Алдар Хелиль позитивно оценил соглашение США и Турции о прекращении огня в Сирии, передает телеканал Al-Arabiya.

Источник: AFP 2019

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел четырехчасовые переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что договоренности с Турцией о прекращении огня подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. При этом Пенс заявил, что войска США в этот район не вернутся.

«Мы приветствуем перемирие», — заявил Хелиль.

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По его словам, Эрдоган «был вынужден пойти на перемирие из-за сопротивления курдов». Он отметил, что турецкий президент хотел занять территории в Сирии в 32 километрах от границы с Турцией, курды выступали против этого.

«Мы позитивно оцениваем соглашение о перемирии, так как оно сохранит жизни мирных жителей», — заявил телеканалу Sky News Arabia представитель курдов Амджад Усман.

По данным источников канала, перемирие начнется этой ночью.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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