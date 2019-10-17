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23:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером». Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

Трамп поблагодарил Эрдогана за приостановление военной операции в Сирии. Лидер Соединенных Штатов поздравил турецкого президента и назвал его своим другом, а также жестким и сильным человеком.

«Мы ценим это и будем ценить в будущем», — добавил Трамп, комментируя решение Эрдогана.

Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции в Сирии на пять дней. В течение этого времени турецкие войска не будут наступать и позволят курдам отступить за границы нейтральной зоны.

Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии 9 октября. Операция «Источник мира» направлена против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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