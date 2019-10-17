23:31 (мск), источник: ТАСС
США и Турция привержены поддержанию территориальной целостности Сирии
Стороны выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем.
ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. США и Турция привержены поддержанию «политического единства и территориальной целостности» Сирии и выступают за урегулирование сирийского конфликта дипломатическим путем. Это следует из совместного заявления сторон по итогам переговоров в Анкаре. Документ распространил в четверг
«Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на прекращение конфликта в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.
США и Турция намерены расширить сотрудничество в вопросе создания зоны безопасности на границе с Сирией, а обеспечением ее функционирования будут в основном заниматься турецкие вооруженные силы, отмечается в документе.
«Зона безопасности будет главным образом обеспечиваться ВС Турции, две стороны активизируют свое сотрудничество по всем аспектам ее формирования», — говорится в заявлении.