Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
01:07 (мск), источник: Интерфакс

Сенаторы США представили законопроект санкций в отношении Турции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Два высокопоставленных сенатора комитета по международным отношениям Джим Риш и Роберт Менендес представили в четверг законопроект, предусматривающий санкции в отношении Турции из-за ее военного вторжения на север Сирии, сообщает The Hill.

Источник: AP 2019

Законопроект содержит ограничения на продажу оружия Турции и введение санкций в отношении турецких чиновников, а также тех, кто поставляет оружие турецким военным в Сирии.

Кроме того, сенаторы поднимают вопрос о членстве Турции в НАТО.

Риш в своем заявлении указал, что целью законопроекта является противостояние «нестабильности, которую сеют на Ближнем Востоке».

Менендес добавил, что он касается не только вторжения Турции на северо-восток Сирии, но также потребует от администрации Трампа разработать «всеобъемлющую стратегию» по противодействию ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и решению главных проблем в области национальной безопасности США на Ближнем Востоке.

Читайте также
Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Законопроект также разрешает оказание гуманитарной помощи сирийским гражданским лицам и санкционирует поддержку Россией президента Сирии Башара Асада.

В четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы.

Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

Из-за этого Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров. Также президент США Дональд Трамп принял решение повысить тарифы на сталь для Турции до 50%.

Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
США и Турция поддержали территориальную целостность Сирии
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Тянут на дно: россияне погрязли в долгах по кредитам
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Скандал из-за юбки: зачем Собчак вывела из себя Поклонскую
В Калуге улицу Никитина хотят переименовать в улицу Никитина
ВОЗ: в России эпидемия туберкулеза. Правда, раньше было еще хуже
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Мама в 52 года 319
слушаем голоса в голове - вспоминаем лето - угадываем авторов! 269
Влюбиться в учителя 188
Дополнительные занятия в дс 148
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь