Сенаторы США представили законопроект санкций в отношении Турции

Законопроект содержит ограничения на продажу оружия Турции и введение санкций в отношении турецких чиновников, а также тех, кто поставляет оружие турецким военным в Сирии.
Кроме того, сенаторы поднимают вопрос о членстве Турции в НАТО.
Риш в своем заявлении указал, что целью законопроекта является противостояние «нестабильности, которую сеют на Ближнем Востоке».
Менендес добавил, что он касается не только вторжения Турции на северо-восток Сирии, но также потребует от администрации Трампа разработать «всеобъемлющую стратегию» по противодействию ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и решению главных проблем в области национальной безопасности США на Ближнем Востоке.
Законопроект также разрешает оказание гуманитарной помощи сирийским гражданским лицам и санкционирует поддержку Россией президента Сирии Башара Асада.
В четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы.
Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.
Из-за этого Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров. Также президент США Дональд Трамп принял решение повысить тарифы на сталь для Турции до 50%.