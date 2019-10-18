Власти Эквадора утверждают, что нашли «российский след» в деле о беспорядках

«Антиправительственные тенденции в соцсетях зарождались в Венесуэле, некоторые нападки велись с российских IP-адресов», — считает министр.
По ее словам, в настоящее время прокуратура республики пытается установить, существовала ли «координация между различными общественными движениями, местными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора».
«Я надеюсь, что расследование позволит нам с уверенностью понять, существовала ли договоренность. Я думаю, что да», — сказала Ромо.
По ее мнению, эквадорская разведка не справилась со своей задачей и не смогла предупредить о возможных попытках влияния на ситуацию в республике извне. «Тут сошлось много факторов. Многое происходило за пределами нашей страны, но разведка должна была подготовить доклады и предупредить об этом», — добавила глава МВД.
1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. 13 октября власти под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовое недовольство. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.