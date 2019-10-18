Посол США при ЕС рассказал о поручении Трампа работать с Джулиани по Украине

По словам Сондланда, он был «разочарован» этим поручением. Он также заявил о своей обеспокоенности тем, что Трамп делегировал Джулиани внешнеполитические обязанности, но признал, что все равно следовал указаниям президента. Сондланд настаивал на том, что он не способствовал проведению расследования против Хантера и Джо Байденов, поскольку вовлекать иностранное правительство в американские выборы, по его мнению, было бы неправильным.
Как отмечает Associated Press, попытка Сондланда откреститься от деятельности Трампа и Джулиани по украинскому вопросу примечательна тем, что он был лично назначен Трампом на должность посла США при ЕС, в отличие от других госслужащих, давших показания против Трампа. Кроме того, Сондланд внес 1 млн долларов в инаугурационный комитет Трампа.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ со ссылкой на информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Также утверждалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, задерживая выделение военной помощи Киеву и отказываясь от организации официального визита президента Украины в США.
В результате «украинского скандала» демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.