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04:25 (мск), источник: Интерфакс

Посол США при ЕС рассказал о поручении Трампа работать с Джулиани по Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд во время дачи показаний Конгрессу на закрытом заседании заявил, что президент США Дональд Трамп поручил ему и другим послам работать со своим личным адвокатом Руди Джулиани по вопросам политики в отношении Украины, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2019

По словам Сондланда, он был «разочарован» этим поручением. Он также заявил о своей обеспокоенности тем, что Трамп делегировал Джулиани внешнеполитические обязанности, но признал, что все равно следовал указаниям президента. Сондланд настаивал на том, что он не способствовал проведению расследования против Хантера и Джо Байденов, поскольку вовлекать иностранное правительство в американские выборы, по его мнению, было бы неправильным.

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Трамп просит объявить ему импичмент

Как отмечает Associated Press, попытка Сондланда откреститься от деятельности Трампа и Джулиани по украинскому вопросу примечательна тем, что он был лично назначен Трампом на должность посла США при ЕС, в отличие от других госслужащих, давших показания против Трампа. Кроме того, Сондланд внес 1 млн долларов в инаугурационный комитет Трампа.

«Украинское дело»

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ со ссылкой на информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Также утверждалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, задерживая выделение военной помощи Киеву и отказываясь от организации официального визита президента Украины в США.

В результате «украинского скандала» демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
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