В СПЧ попросили Путина оставить Федотова главой совета

«Действительно такой текст был», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли члены совета собирают подписи под письмом, адресованным Путину, с просьбой оставить Федотова во главе СПЧ.
Он добавил, что Федотов хочет встретиться с членами СПЧ в понедельник. «Я думаю, что в понедельник мы услышим его мнение о происходящем», — сказал правозащитник.
«Я слышал, что он планирует заняться преподавательской деятельностью», — добавил Брод.
В секретариате СПЧ также подтвердили РИА Новости сбор подписей под письмом президенту.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федотов, который также является советником президента, вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.