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13:42 (мск), источник: РИА Новости

В СПЧ попросили Путина оставить Федотова главой совета

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод подтвердил, что правозащитники написали письмо на имя российского лидера Владимира Путина с просьбой оставить главу совета Михаила Федотова на своем посту.

Источник: РИА Новости

«Действительно такой текст был», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли члены совета собирают подписи под письмом, адресованным Путину, с просьбой оставить Федотова во главе СПЧ.

Он добавил, что Федотов хочет встретиться с членами СПЧ в понедельник. «Я думаю, что в понедельник мы услышим его мнение о происходящем», — сказал правозащитник.

«Я слышал, что он планирует заняться преподавательской деятельностью», — добавил Брод.

В секретариате СПЧ также подтвердили РИА Новости сбор подписей под письмом президенту.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федотов, который также является советником президента, вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.

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