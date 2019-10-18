07:58 (мск), источник: ТАСС
Трамп сравнил Турцию и курдов с детьми
ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг, описывая ситуацию на
«Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия <…> Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Техас.
«Они воевали в течение нескольких дней, это было достаточно ожесточенно. Курды — это наши друзья, Турция — тоже наш друг, но они воевали, <…> это было ужасно <…> Они не могли достичь соглашения <…> Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы», — добавил американский президент.
В четверг в Анкаре состоялись консультации американской и турецкой делегаций под председательством
По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась на 120 часов приостановить операцию, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. По его словам, отвод формирований курдов будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 30 км к югу от границы Турции и Сирии.