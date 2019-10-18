Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Голландии нашли семью, ждавшую конца света в подвалеОтец и шестеро детей девять лет прожили в изоляции на ферме
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
07:58 (мск), источник: ТАСС

Трамп сравнил Турцию и курдов с детьми

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг, описывая ситуацию на северо-востоке Сирии, сравнил Турцию и курдов с двумя детьми.

Источник: Reuters

«Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия <…> Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Техас.

Читайте также
Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против Турции и России

«Они воевали в течение нескольких дней, это было достаточно ожесточенно. Курды — это наши друзья, Турция — тоже наш друг, но они воевали, <…> это было ужасно <…> Они не могли достичь соглашения <…> Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы», — добавил американский президент.

В четверг в Анкаре состоялись консультации американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Представители США прибыли с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в Сирии.

По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась на 120 часов приостановить операцию, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. По его словам, отвод формирований курдов будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 30 км к югу от границы Турции и Сирии.

Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
 "Мы перенесли границу построенного Лаврентием Берией города, который остается самым закрытым и секретным!"
"Происходят явления, которые никогда человечество не наблюдало"
США и Турция поддержали территориальную целостность Сирии
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Генетический тест вернул женщине 29-летнего ребенка
Нефть Brent подешевела до $59,62 за баррель
Власти Эквадора нашли «российский след» в деле о беспорядках
Муж и жена влюбились в одну женщину и решили жить втроем
Порнозвезда рассказала о самой тяжелой сцене в своей карьере
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Мама в 52 года 344
Влюбиться в учителя 199
Поездка в Питер 117
Скучно 107
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь