Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Голландии нашли семью, ждавшую конца света в подвалеОтец и шестеро детей девять лет прожили в изоляции на ферме
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
09:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Горбачев рассказал об обращениях к Путину и Макрону

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал в интервью газете «Известия», что обращался к президенту России Владимиру Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он не стал говорить о содержании этих обращений.

Источник: РИА "Новости"

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное, — считает господин Горбачев.— И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту. Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам, как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону».

Читайте также
Горбачев раскрыл отношение к возвращению смертной казни

В интервью бывший президент СССР сказал, что иногда замечает, как его мысли находят отклик в словах и действиях лидеров стран. Господин Горбачев прокомментировал ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его мнению, предложенный Владимиром Путиным мораторий мог бы помочь не усугубить ситуацию.

«Возродился культ силы, угроз, оружия. Конечно, опыт прошлого нам подсказывает, что нельзя пренебрегать обороной, ее надо поддерживать на должном уровне. Но мир столкнулся с такими проблемами, для решения которых военная сила, язык угроз подходят хуже всего», — сказал господин Горбачев.

Срок действия Договора РСМД истек 2 августа 2019 года. Москва и Вашингтон не стали перезаключать его. В сентябре президент России направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД.

Справка
На чем держится мир во всем мире. 10 главных международных договоров

О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

Может ли Горбачев учить Путина, как Россию защищать
Во время загрузки произошла ошибка.
14 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 В России назревают массовые протесты
Как дети российских чиновников наследуют власть
США и Турция поддержали территориальную целостность Сирии
Президент UFC отказал Макгрегору в поединке
Руководители ОВД «Дорогомилово» задержаны при получении взятки
Ученые выяснили, как рацион отца влияет на потомство
Магаданских главврачей будут карать за нарушения нормативов
Серябкина рассказала о конфликте с Кридом во время съемок клипа
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Влюбиться в учителя 207
Поездка в Питер 120
про фамилии 119
Скучно 111
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь