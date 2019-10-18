Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

«Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте минских соглашений… Она может применяться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом», — сказал замминистра в ходе «Часа вопросов к правительству» в пятницу.
Как уточнил Боднар, под амнистию не попадают люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в небе над Донецком в 2014 году.
В сентябре украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе, и подчеркнул, что власти не согласятся на выборы на условиях ополченцев.
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева, в частности, принять закон об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменить конституцию, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями.
Однако украинская сторона договоренности все еще не выполнила.