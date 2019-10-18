Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все путемКанадец объездил весь бывший СССР и показал красоту советского метро
Фоторепортажи
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
14:04 (мск), источник: РИА Новости

Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. По мнению вице-премьера, этих данных будет достаточно для исчерпывающего обоснования российской заявки на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале следующего года.

Читайте также
«Самое страшное на Севере — это пожар». Полярник — о жизни и работе в Арктике и Антарктиде

Борисов напомнил, что Россия еще в августе 2015-го передала в комиссию ООН заявку по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. С тех пор прошло 11 заседаний.

«На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля», — рассказал вице-премьер.

Россия объявила о претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, в 2001 году, но ее заявку отклонили из-за недостатка геологической информации.

Читайте также
Шире Севморпуть

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

По прогнозам специалистов, запасы углеводородов в этом районе могут составлять примерно 4,9 миллиарда тонн.

Читайте также:

Проект «Приразломная». Побывайте на рукотворном острове в Арктике
Во время загрузки произошла ошибка.
10 октября© Ньюстюб
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
На Украине признали зависимость от российской энергосистемы
Суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев
Мафия взяла город в осаду из-за ареста сына наркобарона Эль Чапо
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Роскосмос опубликовал необычную фотографию Крыма
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Здоровье
10 правил питания для тех, кто любит выпить Лучше завязать со спиртным, но если не получилось – поешьте.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка» 24-летняя Полина Гренц попытается завоевать сердце главного героя проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь