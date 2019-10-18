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14:55 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.

Источник: РИА "Новости"

Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году, однако в сентябре Верховная рада разрешила возобновить его по двусторонним договорам из России и Белоруссии, и в октябре механизм привели в действие.

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«Это технологические перетоки, которые регулируются определенными техническими соглашениями между операторами энергетических систем Украины и России», — пояснил Шубин в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

Он также выразил надежду, что за следующие три года будут созданы условия для объединения с энергосистемой Европы.

Возобновление импорта стало возможно с запуском на Украине 1 июля новой модели рынка: государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми. За первые два месяца Киев импортировал около 586 миллионов киловатт-часов.

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