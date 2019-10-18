15:25 (мск), источник: РИА Новости
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать
Функции и полномочия учредителя компании будет осуществлять Минобороны в порядке, определенном правительством.
В указе отмечается, что под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, а также жилые, общественные и производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства.
В течение трех месяцев Минобороны должно представить в Федеральную налоговую службу документы для регистрации компании, обеспечить завершение госконтрактов по строительству, заключенных с подведомственными организациями, а также проконтролировать меры по защите сведений, составляющих государственную тайну.
Указ вступает в силу со дня подписания — 18 октября.
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