Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
15Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
15:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию «Военно-строительная компания», — говорится в указе.

Читайте также
С-400 наводят на строителей

Функции и полномочия учредителя компании будет осуществлять Минобороны в порядке, определенном правительством.

В указе отмечается, что под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, а также жилые, общественные и производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства.

В течение трех месяцев Минобороны должно представить в Федеральную налоговую службу документы для регистрации компании, обеспечить завершение госконтрактов по строительству, заключенных с подведомственными организациями, а также проконтролировать меры по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Указ вступает в силу со дня подписания — 18 октября.

О планах передать все военное строительство в ведение некоммерческой публично-правовой компании министр обороны Сергей Шойгу сообщал в марте. Эта компания должна прийти на смену Спецстрою, расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на космодроме Восточный.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести военное строительство из коммерческого сектора, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.

В сентябре СМИ писали, что Военно-строительная компания может стать одним из подрядчиков при строительстве Восточного вместо производственно-строительного объединения «Казань».

Читайте также
Заседание Коллегии Минобороны России под руководством Сергея Шойгу (11.10.2019)
Во время загрузки произошла ошибка.
11 октября© Ньюстюб
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос
Суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Мафия взяла город в осаду из-за ареста сына наркобарона Эль Чапо
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка» 24-летняя Полина Гренц попытается завоевать сердце главного героя проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Очень красивая дочь 232
Страшная дочка. Как смириться? 167
Популярная сегодня тема....) 158
ничего личного 141
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь