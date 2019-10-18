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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган назвал сообщения о продолжении боев в Сирии ложью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара внимательно следит за реализацией договоренностей с США по приостановке операции «Источник мира». По его словам, сообщения о продолжении боевых действий после заключения договора о 120-часовой приостановке операции, не соответствуют действительности, передает Anadolu.

Источник: AP 2019

«Ни о каких боях в Сирии речи быть не может. Все это ложь и дезинформация», — сказал господин Эрдоган. Он отметил, что особенностью договоренностей по Сирии является сохранение присутствия турецких войск в сирийских районах к востоку от реки Евфрат. Президент Турции также заверил, что запланированная на 22 октября в Сочи встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. По его словам, она станет «очередным этапом реализации шагов по Сирии».

Напомним, 17 октября вице-президент США Майкл Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о приостановке турецкой операции на 120 часов. Поддерживаемые США «Силы демократической Сирии» (SDF) заявили, что готовы соблюдать соглашение о прекращении огня, достигнутое Вашингтоном и Анкарой. Они уточнили, что соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. 18 октября утром, журналисты AP сообщили, что стали свидетелями боевых действий в городе Рас-эль-Айна. Также о возобновлении обстрелов сообщило сирийскогое информагентство SANA.

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