21:23 (мск), источник: РИА Новости
Макрон рассказал о «грубой ошибке НАТО» в Сирии
ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Произошедшие за последнее время в Сирии события — это грубая ошибка Запада и НАТО, заявил президент Франции Макрон.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство"*.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
Макрон указал на то, что Франция, США и Турция являются членами НАТО. «Но я, как и все, узнал из сообщений в Twitter, что США решили вывести свои войска (из Сирии — ред.) и освободить зону. И я понимаю, что другое государство НАТО решило атаковать тех, кто был региональным партнером международной антитеррористической коалиции», — сказал он на
«То, что произошло в последние дни, — это грубая ошибка Запада и НАТО в регионе. Я думаю, что это ослабило на долгое время нашу репутацию среди партнеров на местности, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос функционирование НАТО», — сказал Макрон на
«Поэтому важно, чтобы мы могли собраться и скоординировать действия. Как минимум три европейские страны (Франция, Германия, Великобритания) и Турция», — добавил он.
В четверг Эрдоган и
*Запрещенная в России террористическая организация.