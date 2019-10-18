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21:23 (мск), источник: РИА Новости

Макрон рассказал о «грубой ошибке НАТО» в Сирии

ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Произошедшие за последнее время в Сирии события — это грубая ошибка Запада и НАТО, заявил президент Франции Макрон.

Источник: РИА "Новости"

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство"*.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.

Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Макрон указал на то, что Франция, США и Турция являются членами НАТО. «Но я, как и все, узнал из сообщений в Twitter, что США решили вывести свои войска (из Сирии — ред.) и освободить зону. И я понимаю, что другое государство НАТО решило атаковать тех, кто был региональным партнером международной антитеррористической коалиции», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

«То, что произошло в последние дни, — это грубая ошибка Запада и НАТО в регионе. Я думаю, что это ослабило на долгое время нашу репутацию среди партнеров на местности, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос функционирование НАТО», — сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

«Поэтому важно, чтобы мы могли собраться и скоординировать действия. Как минимум три европейские страны (Франция, Германия, Великобритания) и Турция», — добавил он.

Ранее Макрон заявил, о намерении вместе с премьер-министром Великобритании и канцлером Германии Ангелой Меркель провести в ближайшие недели встречу c Эрдоганом в Лондоне.

В четверг Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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11:12 (мск)© Ньюстюб
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