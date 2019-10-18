Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все путемКанадец объездил весь бывший СССР и показал красоту советского метро
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
28Умер Алексей Леонов
20:16 (мск), источник: РИА Новости

Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс 87-го гуманитарного конвоя МЧС России, сообщила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В четверг очередная колонна МЧС России доставила в Донбасс гуманитарную помощь.

«Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем», — заявила Зеленко в микроблоге Twiiter.

Читайте также
Кремль отреагировал на неожиданную идею Киева распустить ДНР и ЛНР

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. При этом Киев неоднократно выражал протест в связи с этой помощью.

МИД РФ заявлял, что Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие с партнерами из ОБСЕ и Украины по вопросу доставки новой партии гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области. В частности, предлагается возможность ознакомиться с составом груза. Кроме того, в РФ ранее заявляли, что продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, несмотря на протесты Киева и западных стран.

Ранее власти Украины объявили Донбассу экономическую и транспортную блокаду, что лишь ухудшило гуманитарную ситуацию там.

Читайте также

Россия-Украина: взаимные санкции
14:55 (мск)В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
29 сентябряУкраина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
18 июляКиев ввел спецпошлины на топливо из России
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
В МВД раскрыли подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Мафия взяла город в осаду из-за ареста сына наркобарона Эль Чапо
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь