Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.
С приветственным сообщением в твиттере обратился к участникам акции глава Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра. «Поздравляю участников Марша за свободу, которые заполонили всю страну. Спасибо всем, кто продемонстрировал мирную гражданскую силу движения за независимость. Мы победим и продолжим идти вперед!» — написал он.
Между тем, поступают сообщения о том, что вновь начались беспорядки — на улицах Барселоны вновь горят контейнеры с мусором. Сообщается и о первых за этот вечер пострадавших.
В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, а еще 16 задержали и отправили под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принявших участия в столкновениях с полицейскими.
Ранее сообщалось, что в город для участия в протестной акции пойдут пять колонн — из Жироны (около 10 тыс. человек), Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.
Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами «Барселона» и «Реал Мадрид», который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.
Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения нескольким бывшим представителям каталонского руководства. Они были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.