Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все путемКанадец объездил весь бывший СССР и показал красоту советского метро
Фоторепортажи
20Все путем
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
20:54 (мск), источник: РИА Новости

Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко

КИЕВ — РИА Новости. Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.

Источник: РИА Новости

«Якобы Порошенко и Луценко арестовали (провели спецконфискацию — ред.) 1,5 миллиарда долларов денег Януковича… Рассказываю как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», — уточнил Кислин на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, деньги изъяли из банка якобы для государства в бюджет, но это не соответствует действительности.

Как отметил Кислин, ссылаясь на имеющиеся у него документы, 503 миллиона долларов были перечислены в пользу Порошенко через бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, ранее носившего фамилию Свинарчук.

Еще 300 миллионов перечислили экс-генпрокурору Юрию Луценко, а 20 миллионов — на «коррупционные счета» экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, добавил Кислин.

Читайте также
Американский бизнесмен утверждает, что Порошенко вывел с Украины не менее $8 млрд

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти во время президентства Порошенко хотели привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении них расследуются уголовные дела, в частности, о хищении госсредств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

Ранее Луценко неоднократно заявлял, что Янукович якобы «украл у Украины 40 миллиардов долларов», что сравнимо с годовым бюджетом страны. Кроме того, генпрокурор в прошлом году сообщил, что ведомству удалось черед суд добиться спецконфискации в госбюджет 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, которые подконтрольны окружению экс-президента. В феврале Генпрокуратура заявила о спецконфискации почти 1,5 миллиарда гривен (54,5 миллиона долларов), принадлежащих окружению Януковича.

Порошенко обвинили в подкупе оппозиции
Во время загрузки произошла ошибка.
22 ноября 2018© Ньюстюб
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
В Нальчике один полицейский убил другого
Финская туристка рассказала об атмосфере в российском плацкарте
Слуцкий пошутил над Дзюбой и получил ответ
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Свёкры мне завидуют и называют инкубатором 440
А ваш муж 329
На чем можно сэкономить 286
Про Это......секс, то есть 228
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь