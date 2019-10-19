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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам

Граждане Белоруссии и Украины смогут не сдавать экзамен для получения статуса носителей русского языка. Соответствующее решение было принято на заседании правительства РФ 17 октября.

Источник: РИА "Новости"

По закону носителями русского языка могут быть признаны иностранцы или лица без гражданства, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут либо ранее проживали в России. Для получение статуса носителя нужно пройти собеседование.

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«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», — сообщает пресс-служба правительства.

Белорусы и украинцы должны будут лично подать заявления о признании их носителями русского языка. Порядок подачи таких заявлений определит МИД РФ.

Кроме того, планируется уполномочить МВД совместно с Минпросвещения определить критерии признания иностранцев носителями русского языка.

Также МВД займется разработкой контрольных измерительных материалов для собеседования. Соответствующий проект закона правительство поручило внести в Госдуму.

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