Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам

По закону носителями русского языка могут быть признаны иностранцы или лица без гражданства, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут либо ранее проживали в России. Для получение статуса носителя нужно пройти собеседование.
«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», — сообщает пресс-служба правительства.
Белорусы и украинцы должны будут лично подать заявления о признании их носителями русского языка. Порядок подачи таких заявлений определит МИД РФ.
Кроме того, планируется уполномочить МВД совместно с Минпросвещения определить критерии признания иностранцев носителями русского языка.
Также МВД займется разработкой контрольных измерительных материалов для собеседования. Соответствующий проект закона правительство поручило внести в Госдуму.