Британский парламент одобрил поправку об отсрочке Brexit

Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.
Данная поправка является своего рода «страховкой» для противников «жесткого Brexit»: она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена.
Принятие поправки связано с опасениями, что какие-то неожиданные повороты событий могут помешать цивилизованному выходу Британии из ЕС и страна просто «выпадет» из объединения 31 октября.
Не исключено, что теперь премьер Борис Джонсон снимет с голосования само соглашение.