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17:37 (мск), источник: РИА Новости

Британский парламент одобрил поправку об отсрочке Brexit

ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости, Мария Табак. Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.

Источник: РИА "Новости"

Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.

Данная поправка является своего рода «страховкой» для противников «жесткого Brexit»: она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена.

Принятие поправки связано с опасениями, что какие-то неожиданные повороты событий могут помешать цивилизованному выходу Британии из ЕС и страна просто «выпадет» из объединения 31 октября.

Не исключено, что теперь премьер Борис Джонсон снимет с голосования само соглашение.

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