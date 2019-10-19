Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии

Разговор состоялся в субботу по инициативе германской стороны.
«Что касается возможного проведения очередного саммита “нормандской четверки” — то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», — говорится в сообщении.
Работы по встрече «четверки» продолжат помощники лидеров и руководство внешнеполитических ведомств.
Отмечается, что собеседники подтвердили важность неукоснительного выполнения положений минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в «нормандском формате».
В первую очередь это относится к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.
По итогам разговора было отмечено, что Киев под различными предлогами отказывается отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.
Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии. Они отметили важность продвижения процесса урегулирования в республике, включая созыв первого заседания конституционного комитета.
Кабмин ФРГ сообщил по итогам беседы, что Путин и Меркель также обсуждали ситуацию в Ливии и продолжающиеся переговоры о продолжении транзита газа через Украину.
Ранее посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн заявила, что встреча глав государств «нормандского формата» может пройти в ближайшее время, возможно, в ноябре.
Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.