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20:29 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита «нормандской четверки», сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Разговор состоялся в субботу по инициативе германской стороны.

«Что касается возможного проведения очередного саммита “нормандской четверки” — то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», — говорится в сообщении.

Работы по встрече «четверки» продолжат помощники лидеров и руководство внешнеполитических ведомств.
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Отмечается, что собеседники подтвердили важность неукоснительного выполнения положений минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в «нормандском формате».

В первую очередь это относится к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.

По итогам разговора было отмечено, что Киев под различными предлогами отказывается отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.

Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии. Они отметили важность продвижения процесса урегулирования в республике, включая созыв первого заседания конституционного комитета.

Кабмин ФРГ сообщил по итогам беседы, что Путин и Меркель также обсуждали ситуацию в Ливии и продолжающиеся переговоры о продолжении транзита газа через Украину.

Ранее посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн заявила, что встреча глав государств «нормандского формата» может пройти в ближайшее время, возможно, в ноябре.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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