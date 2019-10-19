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23:00 (мск), источник: РИА Новости

Турция готова возобновить операцию в Сирии при срыве договоренностей с США

АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные готовы к возобновлению операции «Источник мира» на севере Сирии, если США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских сил от турецко-сирийской границы.

Источник: AP 2019

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее поступали сообщения о продолжении боев.

«В настоящее время мы приостановили операцию на пять дней. За это время террористы должны быть выведены из безопасной зоны и сдать тяжелое вооружение, должны быть уничтожены их укрепления, позиции. Если этого не произойдет, то операция возобновится. К этому наши войска полностью готовы», — говорится в заявлении Акара.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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