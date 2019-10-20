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10:35 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и выразил свою симпатию к россиянам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне.

Источник: AP 2019

«Она (Клинтон — ИФ) называет конгрессвумен Тулси Габбард “фавориткой России”, а Джилл Стайн — “российским агентом”. Вы, может, слышали, меня тоже называли большим любителем России. Вообще-то мне нравятся россияне. Мне все люди нравятся! Хиллари сошла с ума», — написал он в твиттере.

Габбард является членом палаты представителей Конгресса США от Демократической партии. В ответ на обвинения она называла Клинтон «олицетворением коррупции». Стайн была кандидатом на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах.

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