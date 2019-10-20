10:35 (мск), источник: Интерфакс
Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и выразил свою симпатию к россиянам
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал
«Она (Клинтон — ИФ) называет конгрессвумен Тулси Габбард “фавориткой России”, а Джилл Стайн — “российским агентом”. Вы, может, слышали, меня тоже называли большим любителем России.
Габбард является членом палаты представителей Конгресса США от Демократической партии. В ответ на обвинения она называла Клинтон «олицетворением коррупции». Стайн была кандидатом на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах.