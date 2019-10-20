Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
28Умер Алексей Леонов
12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чили вывели армию против протестующих из-за цен на метро

Власти Чили мобилизовали армию для борьбы с протестующими против повышения цен на проезд в метрополитене. Видеозаписью с улиц Вальпараисо поделился мэр города Хорхе Шарп, ее публикует издание El Mostador.

Источник: AFP 2019

На кадрах, снятых в темное время суток, вероятно, после наступления комендантского часа, колонны солдат быстро движутся по улицам. Снимающий также запечатлел, как несколько солдат избивают одного гражданского, хотя он не проявлял явной агрессии по отношению к ним. Мэр Шарп выступает на стороне протестующих.

Читайте также
Власти Эквадора утверждают, что нашли «российский след» в деле о беспорядках

«Ответственность за эскалацию насилия и репрессий полностью лежит на нашем авторитарном правительстве», — сказал он и назвал происходящее агонией демократии.

Протесты в Чили начались в столице государства — Сантьяго и продолжаются уже неделю. Поводом стало повышение цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (около 80 рублей). По данным «Би-би-си», за это время в Сантьяго были арестованы около 300 человек, около 150 пострадали. В субботу, 19 октября, президент страны Себастьян Пиньера объявил 15-дневное чрезвычайное положение. Уже после этого протестующие подожгли супермаркет, погибли три человека.

Как пишет DW, позже президент отменил повышение тарифов, однако это не удовлетворило протестующих, поэтому по требованию главы национальной обороны генерал-майора Хавьера Итуррьягу дель Кампо в Сантьяго ввели комендантский час.

 Горбачев обратился к Путину
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
США заявили о переброске своих солдат из Сирии в Ирак
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Лавров рассказал, за что ему бывало стыдно
Побит рекорд самого долгого в истории авиарейса
Трамп объявил Клинтон сумасшедшей и выразил симпатию к России
В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды
В небе над Германией заметили облако-дыру
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь