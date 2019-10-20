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13:05 (мск), источник: ТАСС

Лавров рассказал, за что ему бывало стыдно

По словам главы МИД РФ, все эти моменты связаны с периодом, когда разваливался СССР.

Источник: AP 2019

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», приуроченном к 75-летию МГИМО, о моментах в истории России, за которые ему было неудобно.

«У каждого человека, обладающего такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично», — сообщил он.

Лавров добавил, что в его жизни было несколько подобных случаев. «Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — отметил он.

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