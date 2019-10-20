17:15 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что американских военных нет в зоне прекращения огня в Сирии
Президент сообщил, что США «обеспечили себя нефтью» и теперь возвращают солдат домой.
ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районе действия прекращения огня в Сирии. Об этом заявил в воскресенье глава Белого дома Дональд Трамп.
«Военнослужащих США нет в зонах боевых действий и прекращения огня. Мы обеспечили [себя] нефтью. Возвращаем солдат домой!», — написал он в Twitter, комментируя сообщения о небольших перестрелках в районе приостановки боестолкновений в Сирии.
13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии