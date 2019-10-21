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04:09 (мск), источник: ТАСС

Кадыров считает, что Россия нашла союзников в лице Саудовской Аравии и ОАЭ

ГРОЗНЫЙ, 20 октября. /ТАСС/ — Глава Чечни отметил, что арабский мир для России очень нужен.

Источник: РИА "Новости"

Россия нашла союзников в лице Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

В понедельник и вторник президент РФ Владимир Путин посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию и ОАЭ. В состав делегации, сопровождавшей российского лидера, был и Кадыров.

«Я наблюдал <…>, как на самом деле проходят совещания <…> без камер. Мне очень понравилась искренность, истинные отношения и со стороны ОАЭ, и со стороны КСА (Королевства Саудовская Аравия)», — сказал Кадыров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале в воскресенье.

Сегодня по-другому не может быть — арабский мир для России очень нужен, для арабского мира очень нужна Россия. Я считаю, что арабский мир нашел союзника — Россию, Россия нашла союзника в исламских государствах.
Рамзан Кадыров

Он добавил, что и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ Россия налаживает «очень хорошие, дружеские, братские отношения».

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