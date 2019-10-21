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06:03 (мск), источник: Известия

Красные перспективы: Россия и Египет готовятся к возобновлению полетов

Каир рассчитывает на восстановление авиасообщения после встречи Путина и ас-Сиси в Сочи.

Источник: Известия

Президенты Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия-Африка в Сочи 23—24 октября. Об этом «Известиям» заявили в посольстве Египта в России. Там также отметили, что с большим оптимизмом смотрят на переговоры двух лидеров, велика надежда на то, что после их встречи полеты запустят. Источник в российских дипломатических кругах подтвердил: этот вопрос будет решен в самое ближайшее время.

Курортный оптимизм

Президент Египта прилетит в Сочи 23 октября, чтобы открыть форум Россия-Африка, — самый масштабный проект Москвы на африканском направлении со времен СССР — на него прибудут лидеры 47 стран континента. Абдель Фаттах ас-Сиси вместе с Владимиром Путиным станет сопредседателем форума.

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Выбор египетского лидера на столь почетную роль неслучаен — Каир остается самым большим и надежным торговым партнером Москвы в Африке: страна — крупнейший импортер нашей пшеницы, недалеко от египетского города Порт-Саид возводится первая и пока единственная на континенте российская АЭС, РЖД готовится модернизировать железные дороги республики и поставлять пассажирские вагоны.

Есть большая надежда на то, что по итогам двусторонней встречи двух лидеров Россия и Египет восстановят полеты на синайские курорты. Об этом «Известиям» заявили в посольстве арабской республики в Москве.

— Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящие переговоры двух лидеров.

Последняя проверочная комиссия подтвердила, что все в Египте налаживается хорошо. Это дает предпосылки к тому, что во время встречи будет принято положительное решение по данному вопросу.

С египетской стороны все условия выполнены, — подчеркнули в диппредставительстве.

Источник «Известий» в дипломатических кругах РФ подтвердил, что авиасообщение может быть восстановлено в самое ближайшее время. По его словам, сейчас в профильных ведомствах обеих стран прорабатываются детали будущего соглашения.

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Аналогичную позицию ранее в интервью «Известиям» выразил и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Дипломат заявил, что российская и египетская делегации обсудили этот вопрос на полях Генассамблеи ООН, и подчеркнул, что полеты могут возобновить в самое ближайшее время.

Как заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, после принятия решения на высоком уровне понадобится всего около месяца на то, чтобы полностью восстановить сообщение из российских городов и поставить его на отлаженный поток.

— Другой вопрос, конечно, в том, что программы туристические на осенне-зимний период уже сверстаны. Но думаю, это не станет большой проблемой, борта перенаправим, спрос на Египет по-прежнему есть, и он высок, — отметил эксперт.

В Росавиации на запрос «Известий» ответили, что не комментируют восстановление сообщения с Египтом.

Оптимизм египетского посольства несколько омрачается сообщениями от российского Минпромторга — глава ведомства Денис Мантуров находился с официальным визитом в Каире 10—11 октября, где встречался с ас-Сиси и отметил: у России по-прежнему остаются вопросы. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время будет контрольное посещение. В министерстве не смогли предоставить комментарий в ответ на запрос «Известий», уточнив, что не занимаются данным вопросом.

Терроризм на медленном огне

Несмотря на оптимистичные прогнозы, нельзя сбрасывать со счетов главную причину, побудившую Москву закрыть курорты Синая — 31 октября 2015 года рейс российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение в результате взрыва самодельного устройства. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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Террористическая угроза в республике снята, но по-прежнему остается на медленном огне, заявил «Известиям» востоковед Роланд Биджамов. На севере Синая в районе города Эль-Ариш действуют боевики группировки «Велайет Синай», присягнувшие на верность ИГИЛ (запрещено в РФ). В конце сентября ситуация обострилась — террористы устроили засаду местным силовикам, в атаке погибли семь египетских солдат и один гражданский. В ответ Каир провел военную операцию, ликвидировав 15 боевиков.

— Купированию угрозы способствовали жесткие действия египетской власти, основная база террористов на Синае подавлена, все организации ушли в подполье. Тем не менее полностью гарантировать, что теракты не будут случаться, — невозможно, — признал эксперт.

Ситуация в целом находится под контролем, но спящие ячейки остаются.
Роланд Биджамов
востоковед
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Египет начал активную борьбу против ячеек ИГИЛ в феврале 2018 года, операция затронула провинции Северный Синай, дельту Нила и регион Западная пустыня. Помимо этого, в августе 2019 года правительство выделило Синаю $315 млн с тем, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность в регионе. Москва видит усилия страны по борьбе с террористами и делает шаги вперёд — так, в январе 2018 года Владимир Путин подписал указ о восстановлении рейсов из России в Каир.

Кроме того, в регионе высока концентрация палестинских беженцев из сектора Газа — на севере полуострова оборудован погранпереход Рафах, через который в анклав идут поставки продовольствия и медикаментов. Это единственный гражданский КПП в Газе, не контролируемый Израилем. Однако помимо официальных каналов есть незаконные тоннели, через которые, если верить израильским источникам, в Газу ввозится в том числе оружие. Однако, по мнению Роланда Биджамова, «Хамас» не станет чинить теракты в Египте, особенно в районе туристических мест, поскольку не заинтересован в эскалации отношений.

Хотя во время «арабской весны» «Хамас» принимал весьма активное участие в протестах, нападал на тюрьмы, освобождал заложников. Но в данный момент им не нужно обострение с Каиром.
Роланд Биджамов

Тем не менее, по мнению советника руководителя РИСИ, востоковеда Елены Супониной, напряженность на севере Синая не должна стать препятствием для возобновления полетов — учитывая, что Египет на самом высоком уровне дает гарантии безопасности российских туристов.

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— Основная причина приостановки сообщения — недостаточная техническая оснащенность аэропортов республики — была высока вероятность проноса на борт запрещенных веществ. Однако за последние несколько лет египтяне усердно потрудились над тем, чтобы исправить эту ситуацию, российские инспекции признают, что изменения действительно есть, — отметила эксперт. — Стопроцентную гарантию никто не даст, учитывая, что террористы выходят на поверхность даже в Европе.

Золотой континент

В последний раз президент Египта был с визитом в России ровно год назад и тоже в Сочи. Тогда стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота — в 2017-м на 62%, в 2018-м — на 14%.

Но не экономикой единой — Каир остается важнейшим партнером Москвы и в политическом плане.

Египет разделяет позиции России по Сирии, настаивая на возвращении Дамаска в Лигу арабских государств и поддерживая призывы соблюдать территориальную целостность САР. Восстановление полетов стало одной из основных тем переговоров Путина и ас-Сиси в Пекине в апреле этого года. Не обошли стороной этот вопрос и главы МИД двух стран на встрече в кулуарах Генассамблеи ООН в конце сентября.

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Саммит Россия-Африка по замыслу его инициаторов станет прологом к триумфальному возвращению Москвы в этот регион, своего рода продолжением российского поворота на восток с поправкой на юг. В 2018 году товарооборот РФ и континента вырос на 17% и достиг $20,4 млрд. Основные партнеры — Алжир, Египет, Кения, Кот-д’Ивуар, Марокко, Нигерия, Сенегал, Судан, Тунис и Южная Африка.

Мероприятие пройдет в Сочи, и это, судя по всему, задумано с тем, чтобы не шокировать южных гостей реалиями российского октября.

Помимо Абдель Фаттаха ас-Сиси прибудут также главы Нигерии и ЮАР, крупнейших экономик континента, и многие другие лидеры, большая часть которых посетит Россию впервые. Организаторы саммита заявили, что свое участие подтвердили лидеры 47 из 54 африканских государств.

Помимо саммита лидеров в Сочи пройдет инвестиционный форум, на который прибудет свыше 3 тыс. инвесторов из Африки.

Эльнар Байназаров

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