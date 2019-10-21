06:03 (мск), источник: Известия
Красные перспективы: Россия и Египет готовятся к возобновлению полетов
Каир рассчитывает на восстановление авиасообщения после встречи Путина и
Президенты Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между курортами
Президент Египта прилетит в Сочи 23 октября, чтобы открыть форум
Выбор египетского лидера на столь почетную роль неслучаен — Каир остается самым большим и надежным торговым партнером Москвы в Африке: страна — крупнейший импортер нашей пшеницы, недалеко от египетского города
Есть большая надежда на то, что по итогам двусторонней встречи двух лидеров Россия и Египет восстановят полеты на синайские курорты. Об этом «Известиям» заявили в посольстве арабской республики в Москве.
— Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящие переговоры двух лидеров.
Последняя проверочная комиссия подтвердила, что все в Египте налаживается хорошо. Это дает предпосылки к тому, что во время встречи будет принято положительное решение по данному вопросу.
С египетской стороны все условия выполнены, — подчеркнули в диппредставительстве.
Источник «Известий» в дипломатических кругах РФ подтвердил, что авиасообщение может быть восстановлено в самое ближайшее время. По его словам, сейчас в профильных ведомствах обеих стран прорабатываются детали будущего соглашения.
Аналогичную позицию ранее в интервью «Известиям» выразил и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Дипломат заявил, что российская и египетская делегации обсудили этот вопрос на полях Генассамблеи ООН, и подчеркнул, что полеты могут возобновить в самое ближайшее время.
Как заявил «Известиям»
— Другой вопрос, конечно, в том, что программы туристические на
В Росавиации на запрос «Известий» ответили, что не комментируют восстановление сообщения с Египтом.
Оптимизм египетского посольства несколько омрачается сообщениями от российского Минпромторга — глава ведомства Денис Мантуров находился с официальным визитом в Каире
Несмотря на оптимистичные прогнозы, нельзя сбрасывать со счетов главную причину, побудившую Москву закрыть курорты Синая — 31 октября 2015 года рейс российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение в результате взрыва самодельного устройства. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Террористическая угроза в республике снята, но
— Купированию угрозы способствовали жесткие действия египетской власти, основная база террористов на Синае подавлена, все организации ушли в подполье. Тем не менее полностью гарантировать, что теракты не будут случаться, — невозможно, — признал эксперт.
Ситуация в целом находится под контролем, но спящие ячейки остаются.
Египет начал активную борьбу против ячеек ИГИЛ в феврале 2018 года, операция затронула провинции Северный Синай, дельту Нила и регион Западная пустыня. Помимо этого, в августе 2019 года правительство выделило Синаю $315 млн с тем, чтобы обеспечить
Кроме того, в регионе высока концентрация палестинских беженцев из сектора Газа — на севере полуострова оборудован погранпереход Рафах, через который в анклав идут поставки продовольствия и медикаментов. Это единственный гражданский КПП в Газе, не контролируемый Израилем. Однако помимо официальных каналов есть незаконные тоннели, через которые, если верить израильским источникам, в Газу ввозится в том числе оружие. Однако, по мнению Роланда Биджамова, «Хамас» не станет чинить теракты в Египте, особенно в районе туристических мест, поскольку не заинтересован в эскалации отношений.
Хотя во время «арабской весны» «Хамас» принимал весьма активное участие в протестах, нападал на тюрьмы, освобождал заложников. Но в данный момент им не нужно обострение с Каиром.
Тем не менее, по мнению советника руководителя РИСИ, востоковеда Елены Супониной, напряженность на севере Синая не должна стать препятствием для возобновления полетов — учитывая, что Египет на самом высоком уровне дает гарантии безопасности российских туристов.
— Основная причина приостановки сообщения — недостаточная техническая оснащенность аэропортов республики — была высока вероятность проноса на борт запрещенных веществ. Однако за последние несколько лет египтяне усердно потрудились над тем, чтобы исправить эту ситуацию, российские инспекции признают, что изменения действительно есть, — отметила эксперт. — Стопроцентную гарантию никто не даст, учитывая, что террористы выходят на поверхность даже в Европе.
В последний раз президент Египта был с визитом в России ровно год назад и тоже в Сочи. Тогда стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота — в 2017-м на 62%, в 2018-м — на 14%.
Египет разделяет позиции России по Сирии, настаивая на возвращении Дамаска в Лигу арабских государств и поддерживая призывы соблюдать территориальную целостность САР. Восстановление полетов стало одной из основных тем переговоров Путина и
Саммит
Мероприятие пройдет в Сочи, и это, судя по всему, задумано с тем, чтобы не шокировать южных гостей реалиями российского октября.
Помимо Абдель Фаттаха
Помимо саммита лидеров в Сочи пройдет инвестиционный форум, на который прибудет свыше 3 тыс. инвесторов из Африки.
Эльнар Байназаров