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07:23 (мск), источник: Ведомости

Устаревшая ракета дала сбой на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019»

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин.

Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников.

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Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. В Минобороны в пятницу не ответили на запрос «Ведомостей».

Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». «Рязань» является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации. На момент принятия на вооружение в 1977 г. Р-29Р произвела революцию в боевом ракетостроении: это была первая в мире МБР морского базирования, оснащаемая разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков. Сейчас основной жидкостной морской ракетой является усовершенствованная «Синева», серийно производящаяся на Красноярском машиностроительном заводе и устанавливающаяся на лодки проекта 667БДРМ.

Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан, говорит человек, близкий к Главному штабу ВМФ.
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Эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет, ждать 100%-ного результата от устаревшей МБР не приходится, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский: «Даже при продлении сроков эксплуатации более новых изделий стратегического характера случаются осечки».

В ходе учения «Гром-2019» военные намеревались проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. Для этого было привлечено около 12 000 военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов (включая пять стратегических бомбардировщиков), до 15 надводных кораблей и пять подлодок. За три дня проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Особое внимание было уделено пускам МБР: подвижной ракетный комплекс РС-24 «Ярс» осуществил пуск по трассе Плесецк — Кура, а атомный ракетоносец К-18 «Карелия» отстрелялся по той же Куре из акватории Баренцева моря ракетой Р-29РМУ2 «Синева». Оба пуска прошли в штатном режиме, утверждает человек, близкий к Минобороны.

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