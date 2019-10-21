07:23 (мск), источник: Ведомости
Устаревшая ракета дала сбой на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019»
Во время стратегического
Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин.
Нештатная ситуация могла произойти
Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. В Минобороны в пятницу не ответили на запрос «Ведомостей».
Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». «Рязань» является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации. На момент принятия на вооружение в 1977 г. Р-29Р произвела революцию в боевом ракетостроении: это была первая в мире МБР морского базирования, оснащаемая разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков. Сейчас основной жидкостной морской ракетой является усовершенствованная «Синева», серийно производящаяся на Красноярском машиностроительном заводе и устанавливающаяся на лодки проекта 667БДРМ.
Эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет, ждать 100%-ного результата от устаревшей МБР не приходится, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский: «Даже при продлении сроков эксплуатации более новых изделий стратегического характера случаются осечки».
В ходе учения «Гром-2019» военные намеревались проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. Для этого было привлечено около 12 000 военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов (включая пять стратегических бомбардировщиков), до 15 надводных кораблей и пять подлодок. За три дня проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Особое внимание было уделено пускам МБР: подвижной ракетный комплекс РС-24 «Ярс» осуществил пуск по трассе Плесецк — Кура, а атомный ракетоносец К-18 «Карелия» отстрелялся по той же Куре из акватории Баренцева моря ракетой Р-29РМУ2 «Синева». Оба пуска прошли в штатном режиме, утверждает человек, близкий к Минобороны.