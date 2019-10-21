CNN назвал Россию «бесспорным лидером» в Сирии

08:11 (мск), источник: ТАСС
Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в воскресенье на сайте телеканала CNN.
В статье дается следующая оценка соглашению о перемирии на севере Сирии, достигнутому на прошлой неделе США и Турцией: «В Вашингтоне и на Ближнем Востоке впечатление такое, что договоренность о прекращении огня не является полноценной. Ее срок истекает 22 октября, в этот же день президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить будущее Сирии. Кажется вполне ясным, что именно тогда мир узнает, как дальше будут развиваться события в этом нестабильном регионе».
«Ясно также, что в значительной степени будущее решит президент России. Учитывая, что Трамп покинул курдов, являвшихся главными союзниками США в борьбе против ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ), и фактически позволил Турции вторгнуться в северную часть Сирии, Белый дом более не играет роли в том, что касается расстановки сил в стране», — отмечается в публикации.
«Россия незамедлительно начала консультации с курдами, а правительство [президента Сирии Башара] Асада быстро достигло договоренностей, которые позволили сирийской армии для предотвращения наступления под руководством Турции войти на удерживаемые курдами территории, где Дамаск не имел присутствия несколько лет, — констатируется в статье. — Москва также быстро направила свои войска, чтобы они заняли буферную зону между турками вместе с подконтрольными им силами, а также формированиями курдов и сирийского правительства».
«То обстоятельство, что Россия стала государством, которое играет роль бесспорного лидера, чревато рисками. Ситуация в
Согласно приведенной в публикации оценке, российское руководство, «как кажется, может предотвратить дальнейший рост напряженности».
«Турция, являющаяся членом НАТО, в течение многих лет взаимодействовала с Россией, хотя они фактически поддерживали противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне. Даже Израиль и Иран, являющиеся врагами, соглашаются, по всей видимости, с тем, что для учета их интересов необходимо взаимодействовать с Москвой», — подчеркивается в материале. В нем констатируется, что представители коалиции «Силы демократической Сирии» также сразу же обратились к РФ, когда лишились поддержки США.
«В связи с этим найти выход из тяжелой ситуации в