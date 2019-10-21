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06:52 (мск), источник: ТАСС

Шойгу заявил, что Вашингтон вышел из ДРСМД ради сдерживания Москвы и Пекина

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/ — При этом глава Минобороны назвал высокой вероятность развертывания США в Европе и Азии ранее запрещенных ракет.

Источник: РИА "Новости"

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — сказал Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

По словам министра, «договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами».

Как отметил Шойгу, Соединенные Штаты, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, «загодя готовились к его разрушению».

Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Mk 41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk.
Сергей Шойгу
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«Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 км», — напомнил российский министр.

Он подчеркнул, что в сфере контроля над вооружениями «происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил». «Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал Шойгу.

Вероятность развертывания ранее запрещенных ракет

Вероятность того, что Соединенные Штаты развернут в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ударные средства, ранее запрещенные ДРСМД, высока, отмеил Шойгу.

«Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов», — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что «страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики».

«Россия выступает против такого сценария», — заявил Шойгу.

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«Мы готовы к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул российский министр.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

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