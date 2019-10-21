За пригоршню песо. Как повышение цен в метро привело к восстанию в Чили

Власти Чили в связи с крупными беспорядками, не утихающими в стране, приняли решение о введении чрезвычайного положения в ряде туристических городов.
Это коснется Вальпараисо, а также городов Талька, Чильян, Чильян Вьехо, Темуко, Падре-лас-Касас и Пунта-Аренас. Согласно сообщению BioBioChile, режим ЧП введен также в регионе Антофагаста.
Что касается столицы Чили Сантьяго, то в ночь с 20 на 21 октября в городе и его окрестностях введен комендантский час.
Такой волны насилия чилийские города не видели со времени диктатуры Аугусто Пиночета. Попытки властей использовать силу для подавления акций неповиновения лишь озлобили манифестантов.
Самое дорогое метро Южной Америки
Все началось с повышения цен на проезд в метрополитене Сантьяго. Частная компания «Метро Сантьяго», одним из акционеров которого является чилийское государство, с 6 октября 2019 года подняла цены на проезд в час-пик на 30 песо (примерно на $0,04).
Таким образом, цена проезда достигла уровня 830 песо, или $1,2, что делает метро Сантьяго самым дорогим в Южной Америке.
Показатели экономики Чили вызывают зависть у соседних стран, но ничто не бывает таким обманчивым, как «средняя температура по больнице». Метрополитеном в первую очередь пользуются наименее обеспеченные слои населения, и для них новое повышение цен оказалось весьма существенным.
14 октября в Сантьяго начался бунт школьников и студентов. Они в массовом порядке стали перепрыгивать через турникеты или вообще блокировать их, пропуская людей бесплатно. Сотрудники метрополитена пытались противодействовать этому. Полиция ежедневно задерживала десятки молодых людей за нарушение общественного порядка и порчу частного имущества.
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В ответ протестующие стали блокировать движение поездов. Десятки людей садились на край платформы, из-за чего поезда просто не могли производить остановку. Работа линий метрополитена Сантьяго была нарушена.
Раздраженные власти пообещали ужесточить наказание для участников протестов. Кроме того, руководство метро объявило, что две наиболее загруженные линии будут полностью закрыты в течение двух дней.
Власти бросили на подавление протестов войска. Это только накалило страсти
Это не только не успокоило страсти, но и значительно увеличило число недовольных.
Президент Чили Себастьян Пиньера не собирался уступать митингующим. Полиция стала использовать специальные средства против демонстрантов. Когда те в ответ начали возводить баррикады на улицах столицы, глава государства привлек к подавлению беспорядков армию.
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Чилийцев такие действия властей привели в ярость. Солдаты и бронетехника на улицах живо напомнили о временах диктатуры Пиночета. На улицах начались самые настоящие бои. Начались погромы, грабежи магазинов, поджоги.
Не помогло ни введение чрезвычайного положения в Сантьяго, ни комендантский час. Счет раненых и задержанных идет на сотни, количество погибших достигло десяти.
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Несмотря на то, что 18 октября президент Пиньера лично объявил о том, что повышение цен на проезд в метро Сантьяго будет отменено, остановить происходящее не получается. В столице разгромлено около 40 станций метро, сожжено более полутора десятков автобусов.
Курс миллиардера
Руководство «Метро Сантьяго» пребывает в ужасе. Только по предварительным оценкам ущерб от беспорядков составляет более 200 миллионов долларов. На полное восстановление поврежденного имущества потребуются месяцы.
Акции протеста вышли далеко за пределы Сантьяго. На сегодняшний день заполыхала половина страны. И причины, разумеется, не только в ценах на метро.
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Себастьян Пиньера возглавляет Чили с 2010 года. Миллиардер, чье состояние в 2014 году оценивалось в 2,4 миллиарда долларов, сделал ставку на либеральный курс в экономике, в рамках которого была осуществлена масштабная приватизация государственной собственности, в том числе в коммунальной сфере и сфере общественного транспорта. Кроме того, команда Пиньеры сокращает программы социальной поддержки населения.
Все это, как уже говорилось выше, позволяет чилийскому правительству заявлять о хороших экономических показателях. На практике, однако, наблюдается рост доходов наиболее обеспеченной части общества с одновременных ухудшением положения беднейших слоев.
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Пока студенты бунтовали, президент ел пиццу
Себастьян Пиньера и без того был крайне непопулярной фигурой среди студенчества, а после последних событий чилийская молодежь и вовсе ставит его в один ряд с Пиночетом. К слову, родной брат нынешнего президента был во времена диктатуры министром труда.
Пиньера взбесил чилийцев еще и тем, что в первые дни протестов делал вид, что ничего существенного не происходит. Телевидение продемонстрировало сюжет о том, как президент в окружении семьи радостно уплетает пиццу. Кому-то это даже напомнило пресловутые пирожные Марии-Антуанетты.
Несмотря на решение отменить повышение цен в метро, правительство Чили не собирается вносить существенные коррективы в нынешний курс. А значит, повод для бунта сохранится даже в том случае, если нынешний кризис удастся погасить.