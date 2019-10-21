Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
11:49 (мск), источник: Аргументы и факты

За пригоршню песо. Как повышение цен в метро привело к восстанию в Чили

Экономистам нравятся показатели чилийской экономики. Но «средняя температура по больнице» не отражает реалий жизни малообеспеченных слоев.

Источник: Reuters

Власти Чили в связи с крупными беспорядками, не утихающими в стране, приняли решение о введении чрезвычайного положения в ряде туристических городов.

Это коснется Вальпараисо, а также городов Талька, Чильян, Чильян Вьехо, Темуко, Падре-лас-Касас и Пунта-Аренас. Согласно сообщению BioBioChile, режим ЧП введен также в регионе Антофагаста.

Что касается столицы Чили Сантьяго, то в ночь с 20 на 21 октября в городе и его окрестностях введен комендантский час.

Такой волны насилия чилийские города не видели со времени диктатуры Аугусто Пиночета. Попытки властей использовать силу для подавления акций неповиновения лишь озлобили манифестантов.

Самое дорогое метро Южной Америки

Все началось с повышения цен на проезд в метрополитене Сантьяго. Частная компания «Метро Сантьяго», одним из акционеров которого является чилийское государство, с 6 октября 2019 года подняла цены на проезд в час-пик на 30 песо (примерно на $0,04).

Таким образом, цена проезда достигла уровня 830 песо, или $1,2, что делает метро Сантьяго самым дорогим в Южной Америке.
Источник: Reuters

Показатели экономики Чили вызывают зависть у соседних стран, но ничто не бывает таким обманчивым, как «средняя температура по больнице». Метрополитеном в первую очередь пользуются наименее обеспеченные слои населения, и для них новое повышение цен оказалось весьма существенным.

14 октября в Сантьяго начался бунт школьников и студентов. Они в массовом порядке стали перепрыгивать через турникеты или вообще блокировать их, пропуская людей бесплатно. Сотрудники метрополитена пытались противодействовать этому. Полиция ежедневно задерживала десятки молодых людей за нарушение общественного порядка и порчу частного имущества.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ протестующие стали блокировать движение поездов. Десятки людей садились на край платформы, из-за чего поезда просто не могли производить остановку. Работа линий метрополитена Сантьяго была нарушена.

Раздраженные власти пообещали ужесточить наказание для участников протестов. Кроме того, руководство метро объявило, что две наиболее загруженные линии будут полностью закрыты в течение двух дней.

Власти бросили на подавление протестов войска. Это только накалило страсти

Это не только не успокоило страсти, но и значительно увеличило число недовольных.

Президент Чили Себастьян Пиньера не собирался уступать митингующим. Полиция стала использовать специальные средства против демонстрантов. Когда те в ответ начали возводить баррикады на улицах столицы, глава государства привлек к подавлению беспорядков армию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чилийцев такие действия властей привели в ярость. Солдаты и бронетехника на улицах живо напомнили о временах диктатуры Пиночета. На улицах начались самые настоящие бои. Начались погромы, грабежи магазинов, поджоги.

Не помогло ни введение чрезвычайного положения в Сантьяго, ни комендантский час. Счет раненых и задержанных идет на сотни, количество погибших достигло десяти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Несмотря на то, что 18 октября президент Пиньера лично объявил о том, что повышение цен на проезд в метро Сантьяго будет отменено, остановить происходящее не получается. В столице разгромлено около 40 станций метро, сожжено более полутора десятков автобусов.
Источник: Reuters

Курс миллиардера

Руководство «Метро Сантьяго» пребывает в ужасе. Только по предварительным оценкам ущерб от беспорядков составляет более 200 миллионов долларов. На полное восстановление поврежденного имущества потребуются месяцы.

Акции протеста вышли далеко за пределы Сантьяго. На сегодняшний день заполыхала половина страны. И причины, разумеется, не только в ценах на метро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Себастьян Пиньера возглавляет Чили с 2010 года. Миллиардер, чье состояние в 2014 году оценивалось в 2,4 миллиарда долларов, сделал ставку на либеральный курс в экономике, в рамках которого была осуществлена масштабная приватизация государственной собственности, в том числе в коммунальной сфере и сфере общественного транспорта. Кроме того, команда Пиньеры сокращает программы социальной поддержки населения.

Все это, как уже говорилось выше, позволяет чилийскому правительству заявлять о хороших экономических показателях. На практике, однако, наблюдается рост доходов наиболее обеспеченной части общества с одновременных ухудшением положения беднейших слоев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Власти Эквадора утверждают, что нашли «российский след» в деле о беспорядках

Пока студенты бунтовали, президент ел пиццу

Себастьян Пиньера и без того был крайне непопулярной фигурой среди студенчества, а после последних событий чилийская молодежь и вовсе ставит его в один ряд с Пиночетом. К слову, родной брат нынешнего президента был во времена диктатуры министром труда.

Пиньера взбесил чилийцев еще и тем, что в первые дни протестов делал вид, что ничего существенного не происходит. Телевидение продемонстрировало сюжет о том, как президент в окружении семьи радостно уплетает пиццу. Кому-то это даже напомнило пресловутые пирожные Марии-Антуанетты.

Несмотря на решение отменить повышение цен в метро, правительство Чили не собирается вносить существенные коррективы в нынешний курс. А значит, повод для бунта сохранится даже в том случае, если нынешний кризис удастся погасить.

Андрей Сидорчик

 Надбавка за звездность. Какие пенсии получают Пугачева, Лолита и другие звезды?
Добронравов рассказал о съемках нового сезона «Сватов»
Лагард обвинила Трампа в подрыве стабильности мировой экономики
Строительство резиденции президента оценит военный суд
СМИ: На военных учениях с участием Путина произошел сбой
Сотрудник ГИБДД сдал экзамен на права за другого
В Лувре рассказали о серьезном повреждении «Джоконды»
В Роспатенте рассказали о самом необычном изобретении 2019 года
Что известно о прорыве дамбы в Красноярском крае
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Марку Hummer могут возродить Американский концерн General Motors может вновь начать выпуск дорогих и очень крутых внедорожников и пикапов, передает агентство «Рейтер». И не исключено, что специально для этого будет возрождена марка Hummer
Кино
Ведьмы и колдуньи: 20 страшных перевоплощений красивых актрис Рано или поздно все голливудские дивы устают ослеплять мир своей красотой и берутся за роли, предполагающие (чаще всего, хотя и не всегда) отсутствие даже намека на привлекательность. Смотрим, кому удалось сыграть самую страшную ведьму.
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Такса 147
Еженедельный пирог или пирог на каждый день 146
Горшок в детском саду 121
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 86
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь