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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое во время учений «Гром-2019»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы случившейся во время учений «Гром-2019» нештатной ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

Газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, написала в понедельник, что «во время стратегического командно-штабного учения “Гром-2019”, финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация». По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа», а не два.

«Это вопрос в Минобороны», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию.

Как сообщили в пятницу в Минобороны, 17 октября прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019» под руководством президента России, управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ. По данным военного ведомства, задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

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