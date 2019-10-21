11:14 (мск), источник: РИА Новости
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое во время учений «Гром-2019»
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, написала в понедельник, что «во время стратегического
«Это вопрос в Минобороны», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию.
Как сообщили в пятницу в Минобороны, 17 октября прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019» под руководством президента России, управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ. По данным военного ведомства, задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.