Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
13:30 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны опровергли данные о нештатной ситуации на учениях «Гром-2019»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Министерстве обороны прокомментировали публикацию в газете «Ведомости» о том, что в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» произошла нештатная ситуация.

Источник: РИА Новости

«Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что учения проводились с целью проверить систему боевого управления Вооруженными Силами, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

Ранее в понедельник «Ведомости» со ссылкой на два источника написали, что «во время стратегического командно-штабного учения “Гром-2019”, финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация».

По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» 17 октября произвел лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа» вместо двух запланированных.

 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Строительство резиденции президента оценит военный суд
Выбрано лучшее «погодное» фото 2019 года
АвтоВАЗ приостановил выпуск двух моделей
США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Источник: АВТОВАЗ приостановил выпуск двух моделей Как стало известно Авто Mail.ru, с 1 октября российский автогигант заморозил выпуск метановых «Вест» и «Ларгусов»
Кино
Ведьмы и колдуньи: 20 страшных перевоплощений красивых актрис Рано или поздно все голливудские дивы устают ослеплять мир своей красотой и берутся за роли, предполагающие (чаще всего, хотя и не всегда) отсутствие даже намека на привлекательность. Смотрим, кому удалось сыграть самую страшную ведьму.
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 208
Еженедельный пирог или пирог на каждый день 157
Горшок в детском саду 123
Как разговаривать с сыном? 95
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь