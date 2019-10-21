13:30 (мск), источник: РИА Новости
В Минобороны опровергли данные о нештатной ситуации на учениях «Гром-2019»
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Министерстве обороны прокомментировали публикацию в газете «Ведомости» о том, что в ходе стратегического
«Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что учения проводились с целью проверить систему боевого управления Вооруженными Силами, а не способность провести пуски максимального количества ракет.
Ранее в понедельник «Ведомости» со ссылкой на два источника написали, что «во время стратегического
По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» 17 октября произвел лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа» вместо двух запланированных.