Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Был лев, стал слонРассказываем об истории происхождения "звериных" слов
Фоторепортажи
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
28Умер Алексей Леонов
13:57 (мск), источник: РИА Новости

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

КАБУЛ, 21 окт — РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что часть американских войск сохранит свое присутствие в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить прибытия боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Источник: Reuters

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

Читайте также
Помпео заявил, что перемирие в Сирии в основном соблюдается

«Процесс вывода американских войск займет недели, а не несколько дней, часть из них (войск — ред.) останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии с целью не допустить возможность прибытия группировки ИГ и других (группировок — ред.) для использования этих ресурсов. Наши войска останутся поблизости от мест боевых действий в Сирии», — заявил Эспер в ходе пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.

Министр обороны США добавил, что на настоящий момент не принято окончательное решение о выводе американских войск с территории Сирии.

Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.

Следите за развитием темы Вторжение Турции в Сирию
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Строительство резиденции президента оценит военный суд
США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Лингвисты объяснили происхождение «звериных» слов
Жаба из тропиков научилась «превращаться» в гадюку
В Лувре рассказали о серьезном повреждении «Джоконды»
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Источник: АВТОВАЗ приостановил выпуск двух моделей Как стало известно Авто Mail.ru, с 1 октября российский автогигант заморозил выпуск метановых «Вест» и «Ларгусов»
Кино
Ирина Безрукова и Валерий Николаев снова играют супругов Актриса показала кадры со съемочной площадки фильма, название которого не раскрыла
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 241
Как разговаривать с сыном? 224
Вейп и подросток 112
Извините, я снова про красивого-некрасивого ребенка 99
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь