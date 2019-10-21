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14:57 (мск), источник: РИА Новости

Поклонской отказали в визе для поездки в Японию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская заявила что ей отказали в выдаче визы для ознакомительной поездки в Японию.

Источник: РИА Новости

«В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин», — сказал Поклонская РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что планировала поехать в Японию с ознакомительным визитом. «Мои документы из московского посольства направлялись в Токио в МИД, и там решали не предоставлять мне визу», — подчеркнула Поклонская.

Она отметила, что не говорить о проблемах — это не выход. «Мы должны быть открыты и иметь возможность коммуницировать для установления истины», — подчеркнула депутат и напомнила, что «на дворе XXI век, а не ушедшие в историю времена «железного занавеса».

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