Поклонской отказали в визе для поездки в Японию

«В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин», — сказал Поклонская РИА Новости.
Депутат подчеркнула, что планировала поехать в Японию с ознакомительным визитом. «Мои документы из московского посольства направлялись в Токио в МИД, и там решали не предоставлять мне визу», — подчеркнула Поклонская.
Она отметила, что не говорить о проблемах — это не выход. «Мы должны быть открыты и иметь возможность коммуницировать для установления истины», — подчеркнула депутат и напомнила, что «на дворе XXI век, а не ушедшие в историю времена «железного занавеса».