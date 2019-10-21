Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Был лев, стал слонРассказываем об истории происхождения "звериных" слов
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
15:31 (мск), источник: Интерфакс

Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге.

Источник: World's Direction/Flickr

«Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена», — приводят западные СМИ слова Коуделки в парламенте. По словам главы BIS, эта сеть «была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства».

Новость
США и Великобритания рассказали о взломе российскими хакерами иранских хакеров

Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, руководитель BIS не стал называть эти страны.

В декабре 2018 года BIS обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

Чешские аналитики заявили, что цель России — подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

Россию обвиняют в киберпреступлениях
20 июляСлежка за соцсетями и изучение связи Рунета с глобальной сетью: что хакеры нашли в архиве «тайного подрядчика ФСБ»
19 мартаРоссийские хакеры ФСБ в Чехии прикрывались продажей компьютеров
5 февраляЛитва блокировала инвестиции российской «Системы» из-за сбора картографических данных
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
При эвакуации рязанского ТЦ забыли целый кинозал с детьми
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Гейша-убийца: что было на показательных выступлениях фигуристов
Строительство резиденции президента оценит военный суд
Жаба из тропиков научилась «превращаться» в гадюку
В России выросло число долларовых миллиардеров
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Источник: АВТОВАЗ приостановил выпуск двух моделей Как стало известно Авто Mail.ru, с 1 октября российский автогигант заморозил выпуск метановых «Вест» и «Ларгусов»
Кино
Анна Михалкова снова стала «обычной женщиной»: фото со съемок Началась работа над продолжением популярного сериала Бориса Хлебникова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 300
Как разговаривать с сыном? 290
Извините, я снова про красивого-некрасивого ребенка 168
Вейп и подросток 131
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь