17:20 (мск), источник: Ведомости
Путин назначил нового председателя СПЧ
Им стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
Президент Владимир Путин освободил своим указом Михаила Федотова от должности советника президента и председателя Совета по правам человека (СПЧ). Другим указом на эти посты назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
Путин также исключил из состава СПЧ руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, политолога Екатерину Шульман, профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва.
О том, что Федотов покинет пост советника президента и председателя СПЧ, стало известно 17 октября. Согласно указу, он уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе — 70 лет. Но источник «Ведомостей» в СПЧ ранее не исключал политические причины —
Федотову исполнилось 70 лет 18 сентября. Должность советника президента и директора СПЧ он занимал с 2010 г. С 1998 г. и по настоящее время он занимает также должность секретаря Союза журналистов России. В 1990—1992 гг. Федотов был заместителем министра печати и массовой информации РСФСР, с 1992 по 1993 г. — министром печати и информации России. В 1993 г. он стал постпредом России при ЮНЕСКО, а в период с 1998 по 2003 г. занимал должность
Фадеев до назначения в 2017 г. секретарем Общественной палаты работал главным редактором журнала «Эксперт» и гендиректором одноименного медиахолдинга, а затем вел
В прошлый раз состав СПЧ обновлялся в 2018 г. после выборов президента, когда сменились 17 из 51 члена. Тогда в новый состав не вошли несколько известных правозащитников — например, член правления «Мемориала» Сергей Кривенко и основатель движения «Голос» Лилия Шибанова.
Ангелина Кречетова