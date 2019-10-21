Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
20Все путем
17:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Пыталась возвыситься до королевы»: король Таиланда лишил спутницу титулов

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно предоставивший своей спутнице официальный статус королевского консорта, лишил ее всех титулов и званий за вероломство.

В официальном заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди «была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы» и «такое поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения».

Сининат стала первой с 1921 года женщиной, получившей звание королевского консорта (супруги короля без титула королевы).

Король Маха Вачиралонгкорн держит пуделя рядом с Сининат Вонгваджирапакди | Источник: EPA

Этот статус ей присвоили в июле, всего через два месяца после того, как король женился в четвертый раз, сделав королевой Сутхиду Тиджай.

Сининат — профессиональная военная летчица, медсестра и телохранительница, до сегодняшнего дня она имела звание генерал-майора.

В августе были опубликованы ее официальные фото в военной форме и за штурвалом боевого.

Сининат Вонгваджирапакди стреляет из автомата | Источник: AFP 2019

самолета, тогда же было объявлено, что король «распорядился о создании для нее королевской биографии».

Между тем королева Сутхида, бывшая стюардесса и заместительница начальника королевской охраны, остается бессменным партнером монарха, и многие годы появляется вместе с ним на публике.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн взошел на трон после смерти своего отца в 2016 году.

Сининат Вонгваджирапакди принимает участие в церемонии кремации покойного короля Таиланда Пхумипона Адульядета | Источник: Reuters
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
 Путин назначил бывшего ведущего программы "Время" Валерия Фадеева главой...
Чешские спецслужбы заявили о раскрытии российской шпионской сети
СМИ: После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
При эвакуации рязанского ТЦ забыли целый кинозал с детьми
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Путин назначил нового председателя СПЧ
Строительство резиденции президента оценит военный суд
Гейша-убийца: что было на показательных выступлениях фигуристов
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Источник: АВТОВАЗ приостановил выпуск двух моделей Как стало известно Авто Mail.ru, с 1 октября российский автогигант заморозил выпуск метановых «Вест» и «Ларгусов»
Кино
Анна Михалкова снова стала «обычной женщиной»: фото со съемок Началась работа над продолжением популярного сериала Бориса Хлебникова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Тигран Кеосаян стал отцом в пятый раз Возлюбленная режиссера Маргарита Симоньян родила ребенка
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь