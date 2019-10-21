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18:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны назвало «глупостью от начала до конца» информацию о проблемах с пуском ракет «Калибр»

Минобороны опровергло информацию РБК о том, что во время учений «Гром-2019» запустить ракеты «Калибр» не удалось с первого раза. Министерство настаивает — запуск «Калибров» с корабля «Град Свияжск» прошел в штатном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что «Калибр» не удалось запустить с первого раза и при запуске ракет тестировались системы, которые позволят сократить время подготовки к пуску с трех часов до 15 мин.

«Информация, опубликованная РБК о якобы взлете “не с первой попытки” ракет “Калибр” с кораблей “Татарстан” и “Град Свияжск” является глупостью от начала до конца», — говорится в комментарии Минобороны.

Министерство также заявило, что корабль «Татарстан», о котором упоминается в публикации РБК, никогда не состоял на вооружении и не оснащался «Калибрами», и никого тестирования систем не проводилось.

«Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения СКШУ “Гром-2019”, в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов», — говорится в комментарии.

До этого газета «Ведомости» рассказала о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019». Источники издания утверждали, что на учениях атомный подводный крейсер «Рязань» осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р вместо двух. В Минобороны заявили, что отмена пуска второй ракеты была запланированной и на успешность учений не повлияла. Информацию о нештатной ситуации в министерстве назвали не соответствующей действительности.

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