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20:45 (мск), источник: Газета.Ру

Брод рассказал, как изменится работа СПЧ при Фадееве

Новый глава СПЧ Валерий Фадеев должен продолжать находить компромисс между членами совета, слышать голос каждого, считает Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль».

Источник: РИА "Новости"

«Кроме того, я считаю, он должен запустить работу по темам, которым уделялось недостаточно внимания, — развитие науки, образование, здравоохранение, социальная защита граждан. Что касается новых членов совета, это достойные люди.

Кирилл Вышинский уже был на заседании нашей комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека и выразил желание работать в этом направлении, то есть он может быть полезен именно в работе по защите прав соотечественников и россиян и за рубежом и по защите прав журналистов. Человек, который на личном опыте испытал как раз эти нарушения, тяготы, с которыми столкнулся на Украине.

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Александр Точенов опытный эксперт в сфере общественного контроля за выборами. Татьяна Мерзлякова одна из лучших уполномоченных по правам человека в регионах. Знаю ее активность, принципиальную позицию.

Эти новые люди, которые, думаю, привнесут свой опыт, свое умение в работу совета. И не нужно думать, что с приходом Фадеева совет будет бояться острых тем.

Я уверен, что Фадеев не откажется от темы несовершенства правосудия, работы правоохранительных органов. Также будет продолжаться мониторинг публичных акций.

Я думаю, не однобоко, как это получалось ранее, когда участники митингов априори всегда правы, а правоохранители всегда не правы. Нужно добиваться того, чтобы и участники митингов, и правоохранители соблюдали законодательство в равной степени, — отметил Брод.

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