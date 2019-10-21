Брод рассказал, как изменится работа СПЧ при Фадееве

«Кроме того, я считаю, он должен запустить работу по темам, которым уделялось недостаточно внимания, — развитие науки, образование, здравоохранение, социальная защита граждан. Что касается новых членов совета, это достойные люди.
Кирилл Вышинский уже был на заседании нашей комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека и выразил желание работать в этом направлении, то есть он может быть полезен именно в работе по защите прав соотечественников и россиян и за рубежом и по защите прав журналистов. Человек, который на личном опыте испытал как раз эти нарушения, тяготы, с которыми столкнулся на Украине.
Александр Точенов опытный эксперт в сфере общественного контроля за выборами. Татьяна Мерзлякова одна из лучших уполномоченных по правам человека в регионах. Знаю ее активность, принципиальную позицию.
Эти новые люди, которые, думаю, привнесут свой опыт, свое умение в работу совета. И не нужно думать, что с приходом Фадеева совет будет бояться острых тем.
Я уверен, что Фадеев не откажется от темы несовершенства правосудия, работы правоохранительных органов. Также будет продолжаться мониторинг публичных акций.
Я думаю, не однобоко, как это получалось ранее, когда участники митингов априори всегда правы, а правоохранители всегда не правы. Нужно добиваться того, чтобы и участники митингов, и правоохранители соблюдали законодательство в равной степени, — отметил Брод.