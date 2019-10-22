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02:07 (мск), источник: Ведомости

Госдеп связал взрыв в Северодвинске с подъемом ядерной ракеты со дна моря

Взрыв в Северодвинске в августе произошел при подъеме со дна Белого моря крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, заявил в интервью The Washington Times заместитель помощника госсекретаря США Томас Динанно.

Источник: AP 2019

По его словам, ракета оказалась на дне моря после неудачных испытаний, которые прошли в начале 2018 г. недалеко от крупного населенного пункта. При подъеме «Буревестника» началась неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации.

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США больше всего беспокоит дезинформация и попытки скрыть инцидент, отметил Динанно.

Еще одна причина для беспокойства — это то, что ракета год пролежала на дне моря.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. «Росатом» заявил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. The New York Times предположила, что инцидент связан с испытаниями «Буревестника», такую же версию позже высказал президент США Дональд Трамп. Позже CNBC со ссылкой на источники сообщил, что взрыв мог произойти не при испытаниях ракеты, а при попытке поднять ее со дна моря.

Следите за развитием темы Взрыв ракеты на полигоне в Архангельской области
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